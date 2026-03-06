Sperrungen am Darmstädter Kreuz wegen Bauarbeiten
Autofahrer müssen an mehreren Wochenenden Umwege einplanen. Welche Autobahnen wann betroffen sind.
Darmstadt (dpa/lhe) - Am Darmstädter Kreuz werden wegen Asphaltarbeiten an mehreren Wochenenden die Autobahnen 5 und 67 gesperrt. Zunächst sei am kommenden Wochenende die A5 in Fahrtrichtung Basel betroffen, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Sie kann von Samstag, 14. März, ca. 4.00 Uhr, bis Sonntag, 15. März, ca. 22.00 Uhr, nicht befahren werden.
Ein Wochenende später wird die Verbindung von der A5 aus Frankfurt zur A67 in Richtung Mannheim gesperrt, und zwar von Freitag, 20. März, etwa 21.00 Uhr, bis Montag, 23. März, etwa 5.00 Uhr. Der dritte und letzte Bauabschnitt betrifft die A67 in Fahrtrichtung Frankfurt, sie kann ab Pfungstadt von Freitag, 17. April, ca. 21.00 Uhr, bis Montag, 20. April, ca. 5.00 Uhr, nicht genutzt werden.