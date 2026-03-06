Autobahnsperrung

Sperrungen am Darmstädter Kreuz wegen Bauarbeiten

Autofahrer müssen an mehreren Wochenenden Umwege einplanen. Welche Autobahnen wann betroffen sind.

Am Darmstädter Kreuz werden Bauarbeiten durchgeführt. (Symbolbild) Foto: Jonas Walzberg/dpa
Am Darmstädter Kreuz werden Bauarbeiten durchgeführt. (Symbolbild)

Darmstadt (dpa/lhe) - Am Darmstädter Kreuz werden wegen Asphaltarbeiten an mehreren Wochenenden die Autobahnen 5 und 67 gesperrt. Zunächst sei am kommenden Wochenende die A5 in Fahrtrichtung Basel betroffen, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Sie kann von Samstag, 14. März, ca. 4.00 Uhr, bis Sonntag, 15. März, ca. 22.00 Uhr, nicht befahren werden. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Ein Wochenende später wird die Verbindung von der A5 aus Frankfurt zur A67 in Richtung Mannheim gesperrt, und zwar von Freitag, 20. März, etwa 21.00 Uhr, bis Montag, 23. März, etwa 5.00 Uhr. Der dritte und letzte Bauabschnitt betrifft die A67 in Fahrtrichtung Frankfurt, sie kann ab Pfungstadt von Freitag, 17. April, ca. 21.00 Uhr, bis Montag, 20. April, ca. 5.00 Uhr, nicht genutzt werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
A3 am Offenbacher Kreuz am Wochenende gesperrt
Autobahnsperrung

A3 am Offenbacher Kreuz am Wochenende gesperrt

Autofahrer müssen am Offenbacher Kreuz am Wochenende Umwege einplanen: Die A3 wird wegen Brückenabriss voll gesperrt. Was das für den Verkehr bedeutet.

05.03.2026

A67 am Darmstädter Kreuz am Wochenende gesperrt
Abrissarbeiten

A67 am Darmstädter Kreuz am Wochenende gesperrt

Autofahrer aufgepasst: Wegen eines Brückenabrisses bleibt die A67 am Darmstädter Kreuz bis Montag früh dicht. Wie die Umleitungen verlaufen und was Pendler jetzt wissen müssen.

21.11.2025

Darmstädter Kreuz am Wochenende teilweise gesperrt
Baustelle

Darmstädter Kreuz am Wochenende teilweise gesperrt

Eine Überführung wird am Wochenende abgerissen, der Verkehr wird umgeleitet. Betroffen ist jedoch nur eine Autobahn.

17.11.2025

Nächtliche Bauarbeiten: Darmstädter Kreuz teilweise gesperrt
Sperrung

Nächtliche Bauarbeiten: Darmstädter Kreuz teilweise gesperrt

Die Autobahn 5 in Fahrtrichtung Basel kann jeweils mehrere Stunden lang nicht befahren werden, der Verkehr wird umgeleitet.

07.07.2025

Verkehr

Teilsperrungen am Darmstädter Kreuz geplant

03.07.2023