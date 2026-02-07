Randalierer im Haus

Spezialeinsatzkommando schießt auf bewaffneten Mann

Ein 20-Jähriger bedroht in Wangen bei Göppingen Polizisten mit einer Waffe. Spezialeinsatzkräfte werden herbeigerufen - und müssen handeln, als er auch ihnen zur Gefahr wird.

Das SEK gab mehrere Schüsse ab und verletzte einen Mann. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Das SEK gab mehrere Schüsse ab und verletzte einen Mann. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach einer Randale in einem Mehrfamilienhaus hat ein Spezialeinsatzkommando der Polizei in Wangen bei Göppingen einen Mann angeschossen. Nach Angaben des Landeskriminalamts hatte der 20-Jährige alarmierte Polizisten am späten Freitagabend zunächst mit einer Schusswaffe bedroht. Anschließend verschanzte er sich in seiner Wohnung und zeigte sich auch auf dem Balkon mit der Waffe, wie es weiter hieß.

Als der Mann die Beamten des SEK ebenfalls mit der Waffe bedrohte, gaben diese mehrere Schüsse ab. Der 20-Jährige wurde dabei verletzt. Er liegt im Krankenhaus, schwebt aber laut Polizei nicht in Lebensgefahr.

