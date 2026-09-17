Spezialisten machen Chemikalie in Steinbruch unschädlich
Auf einem Firmengelände wird eine explosive Chemikalie gefunden. Spezialisten bringen sie zur Sicherheit in einen Steinbruch und machen den Stoff unschädlich.
Heidelberg/Dossenheim (dpa/lsw) - Spezialisten haben eine explosive Chemikalie in einen Steinbruch gebracht und dort unschädlich gemacht. Zuvor wurde eine kleine Menge der Chemikalie auf einem Firmengelände in Heidelberg gefunden, wie die Polizei mitteilte. Die alarmierten Spezialisten des Landeskriminalamtes entschieden sich dazu, den Stoff in den Steinbruch bei Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis) zu bringen. Die Arbeiten dort sorgten für einen lauten Knall. Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht, verletzt wurde niemand.