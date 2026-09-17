Auf Firmengelände gefunden

Spezialisten machen Chemikalie in Steinbruch unschädlich

Auf einem Firmengelände wird eine explosive Chemikalie gefunden. Spezialisten bringen sie zur Sicherheit in einen Steinbruch und machen den Stoff unschädlich.

Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Polizei nicht. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Polizei nicht. (Symbolbild)

Heidelberg/Dossenheim (dpa/lsw) - Spezialisten haben eine explosive Chemikalie in einen Steinbruch gebracht und dort unschädlich gemacht. Zuvor wurde eine kleine Menge der Chemikalie auf einem Firmengelände in Heidelberg gefunden, wie die Polizei mitteilte. Die alarmierten Spezialisten des Landeskriminalamtes entschieden sich dazu, den Stoff in den Steinbruch bei Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis) zu bringen. Die Arbeiten dort sorgten für einen lauten Knall. Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht, verletzt wurde niemand.

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Heidelberg: Explosive Chemikalie auf Firmengelände entdeckt
Lauter Knall zu hören

Heidelberg: Explosive Chemikalie auf Firmengelände entdeckt

Auf einem Firmengelände in Heidelberg ist eine explosive Chemikalie entdeckt worden. Spezialisten machten die Substanz unschädlich - dabei gab es einen lauten Knall.

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