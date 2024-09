Experten bergen explosionsfähigen Stoff aus unbewohntem Haus

Schotten-Kaulstoß (dpa/lhe) - In einem unbewohnten Haus in Schotten-Kaulstoß (Vogelsbergkreis) ist bei Aufräumarbeiten eine gefährliche Chemikalie entdeckt worden. Von dem Stoff in Form einer Säure sei Explosionsgefahr ausgegangen, teilte das Polizeipräsidium Osthessen mit. Ein angefordertes Team mit Spezialisten vom Hessischen Landeskriminalamt in Wiesbaden habe den Stoff geborgen und abtransportiert. Die Einsatzkräfte seien am frühen Abend abgerückt. Zwischenzeitlich hatten Polizei- und Rettungskräfte den Bereich abgesperrt, die Maßnahme beeinträchtigte auch den Verkehr.