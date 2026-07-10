Brandsätze hergestellt?

Spezialkräfte überwältigen 38-Jährigen

Nach Hinweisen auf eine Gefährdungslage nehmen Spezialkräfte einen Mann fest. Im Haus werden mutmaßlich brennbare Gegenstände entdeckt.

In Dauchingen war die Polizei stundenlanger im Einsatz. (Symbolfoto? Foto: Jens Büttner/dpa
In Dauchingen war die Polizei stundenlanger im Einsatz. (Symbolfoto?

Dauchingen (dpa/lsw) - Spezialkräfte haben in Dauchingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) einen 38-Jährigen überwältigt, der brennbare Gegenstände vorbereitet haben soll. Gegen Mittag seien Hinweise auf eine mögliche Gefährdungslage in einem Wohnhaus eingegangen, teilte die Polizei mit. Daraufhin habe man das Gebäude weiträumig abgesperrt. 

Gespräche mit dem Mann waren den Angaben zufolge nicht möglich, da er sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden habe. Nach mehreren Stunden nahm ein Spezialeinsatzkommando den Mann widerstandslos in Gewahrsam. Er wurde in eine Fachklinik gebracht. Für die Bevölkerung habe keine Gefährdung bestanden, hieß es.

Brennbare Gegenstände sichergestellt

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Bei der anschließenden Durchsuchung des Hauses, an der auch die Feuerwehr beteiligt war, stellten die Polizisten mutmaßlich brennbare Gegenstände sicher. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

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