Spiel 77: Knapp eine Million Euro im Kreis Fulda gewonnen
Mit nur 25 Euro Einsatz räumt ein Glückspilz aus Fulda fast eine Million Euro ab. Wie der Gewinn jetzt abgeholt werden kann.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Volltreffer beim Lottospielen: Ein Tipper oder eine Tipperin aus dem Landkreis Fulda hat bei der Ziehung am 18. April im Spiel 77 knapp eine Million Euro gewonnen. Die bislang unbekannte Person lag mit der Ziffernfolge als einzige bundesweit richtig und muss den Gewinn deshalb mit niemandem teilen, wie LOTTO Hessen mitteilte.
Der gewinnbringende Spielschein sei anonym in einer Lottoverkaufsstelle im Kreis Fulda abgegeben worden. Der Gewinner oder die Gewinnerin muss sich nun bei LOTTO Hessen melden und den Gewinn in Höhe von 977.777 Euro mit der Spielquittung anfordern. Für den Spielschein seien insgesamt rund 25 Euro eingesetzt worden.
«Nach bereits zwei Millionentreffern im Januar und Februar fällt jetzt ein Gewinn von knapp einer Million Euro in unser Bundesland», sagt Martin Blach, Sprecher der Geschäftsführung von LOTTO Hessen. Seit Anfang des Jahres gab es damit nach Angaben von LOTTO Hessen insgesamt 32 mindestens sechsstellige Großgewinne in Hessen.
Im Februar hatte eine Frau aus dem Hochtaunuskreis dank der sechs Richtigen bei LOTTO 6aus49 rund 1,2 Millionen Euro gewonnen. Bereits im Januar hatte sich ein Mann aus der Wetterau bei der europäischen Lotterie Eurojackpot über einen Gewinn von über einer Million Euro freuen können.