Familie

Spitzenpolitiker Mansoori und Koebe freuen sich über Baby

Das hessische Paar bekommt nach einem höchst privaten Ereignis Glückwünsche über Parteigrenzen hinweg. Hessens junge SPD-Generalsekretärin ist nun fünffache Mutter.

Ein SPD-Spitzenpolitiker-Paar in Hessen ist nun auch mit einem gemeinsamen Baby verbunden. (Illustration) Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa
Ein SPD-Spitzenpolitiker-Paar in Hessen ist nun auch mit einem gemeinsamen Baby verbunden. (Illustration)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Vizeregierungschef Kaweh Mansoori (SPD) und die hessische SPD-Generalsekretärin Josefine Koebe haben ihr erstes gemeinsames Baby bekommen. Der kleine Junge kam laut Wirtschaftsminister Mansooris Sprecherin in der zweiten Septemberhälfte zur Welt. Mama Josefine Koebe teilte der Deutschen Presse-Agentur mit: «Allerdings ist uns viel daran gelegen, seinen Namen erst mal auszusparen.» 

Die sozialdemokratischen Eltern, beide 38 Jahre alt, bekamen über Parteigrenzen hinweg Glückwünsche. FDP-Fraktionschef Stefan Naas etwa sagte im Wiesbadener Landtag mit Blick auf Mansoori: «Wir streiten hier oft und viel, aber ich möchte Ihnen zunächst mal herzlich gratulieren. Sie sind Vater geworden.» Das sei «ein ganz besonderer Moment». Er gratuliere «natürlich auch der Mutter, unserer lieben Kollegin Koebe», ebenfalls Landtagsabgeordnete. 

Das Baby hat mit seinen Eltern nach Worten von Naas «ein sehr, sehr gutes Los gezogen». Die promovierte Volkswirtin Koebe ist nun fünffache Mutter - sie hatte bereits vier Kinder.

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