Bootsunfall

Sportboot stürzt an Frankfurter Schleuse – Zwei Verletzte

Nach einem Unfall an der Schleuse Griesheim zieht die Feuerwehr zwei Männer aus dem Main. Wie konnte es zu dem Sturz in die Tiefe kommen?

Ein Sportboot ist an der Main-Schleuse im Stadtteil Griesheim gekentert Foto: --/5vision Media /dpa
Ein Sportboot ist an der Main-Schleuse im Stadtteil Griesheim gekentert

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - An einer Schleuse in Frankfurt ist ein Sportboot mindestens drei Meter in die Tiefe gestürzt. Die Insassen, zwei Männer im Alter von 17 und 22 Jahren, erlitten leichte Verletzungen, wie das Hessische Polizeipräsidium mitteilte. Sie hätten an der Schleuse Griesheim nicht auf den Streckenverlauf geachtet. Nach dem Sturz das Wehr hinab sei ihr Boot gekentert, von der Feuerwehr wurden sie aus dem Main gezogen. Laut den bisherigen Ermittlungen hatten sie das Boot gestohlen, zudem standen sie mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen.

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