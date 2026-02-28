Sporthalle in Laudenbach brennt – Einsatz läuft
In Laudenbach steht eine Sporthalle in Flammen. Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz. Die Ursache des Brandes ist noch unklar.
Laudenbach (dpa/lsw) - In Laudenbach (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Abend ein Brand an einer Sporthalle ausgebrochen. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind an der Bergstraßenhalle im Einsatz, teilte die Polizei mit.
Nach ersten Angaben entwickelte sich das Feuer aus bislang unbekannter Ursache. Informationen über Verletzte lagen zunächst nicht vor. Der Feuerwehreinsatz dauert an.