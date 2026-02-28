Rhein-Neckar-Kreis

Sporthalle in Laudenbach brennt – Einsatz läuft

In Laudenbach steht eine Sporthalle in Flammen. Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz. Die Ursache des Brandes ist noch unklar.

In Laudenbach brennt eine Sporthalle. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
In Laudenbach brennt eine Sporthalle. (Symbolbild)

Laudenbach (dpa/lsw) - In Laudenbach (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Abend ein Brand an einer Sporthalle ausgebrochen. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind an der Bergstraßenhalle im Einsatz, teilte die Polizei mit.

Nach ersten Angaben entwickelte sich das Feuer aus bislang unbekannter Ursache. Informationen über Verletzte lagen zunächst nicht vor. Der Feuerwehreinsatz dauert an.

