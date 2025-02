Transporter brennt - Mann greift kurz vor knapp ein

Sinsheim (dpa/lsw) - Gerade noch rechtzeitig hat ein Mann in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) seinen brennenden Transporter von seinem Wohnhaus wegrollen können. Er verhinderte am Sonntag, dass das Feuer von dem am Haus geparkten Transporter auf sein Haus übergreifen konnte, wie die Polizei mitteilte. Nachdem ihm ein Nachbar vom rauchenden Transporter berichtet hatte, schob der Mann die Unterlegkeile von den Reifen des Transporters weg. Knapp zweieinhalb Meter später kam der Transporter zum Stehen und brannte schließlich aus.