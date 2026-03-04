Auffahrunfall mit Folgen

Sportwagen stürzt von Autotransporter – 230.000 Euro Schaden

Ein Autofahrer streift im Norden Stuttgarts einen anderen Wagen. Der Fahrer eines Autotransporters erkennt die Unfallstelle zu spät – mit Folgen.

Verletzt wurde laut Polizei niemand. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Verletzt wurde laut Polizei niemand. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 27 bei Stuttgart ist ein Sportwagen von der Ladefläche eines Autotransporters gestürzt und auf ein bereits verunfalltes Auto gefallen. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf rund 230.000 Euro. Demnach streifte ein 38-jähriger Fahrer am Dienstagabend mutmaßlich unter Alkoholeinfluss mit seinem Auto den Wagen eines 48-Jährigen. Beide Fahrzeuge kamen auf der rechten Spur zum Stehen.

Impressum

Der 60 Jahre alte Fahrer des Autotransporters erkannte laut Polizei die schlecht abgesicherte Unfallstelle zu spät und leitete eine Gefahrenbremsung ein. Der Sportwagen löste sich von der Ladefläche und fiel auf den Wagen des 38-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Dem 38-Jährigen wurde Blut entnommen und sein Führerschein abgenommen.

