Sportwagen überschlägt sich - Beifahrerin stirbt
Ein teurer Wagen gerät nahe Ulm außer Kontrolle und durchbricht einen Zaun. Für die Beifahrerin kommt jede Hilfe zu spät. Sie ist nicht die einzige Person, die zu Schaden kommt.
Ballendorf (dpa) - Bei einem Unfall mit einem Sportwagen auf der Autobahn 7 nahe Ulm ist eine 71 Jahre alte Beifahrerin ums Leben gekommen. Ihr Ehemann am Steuer habe aus zunächst ungeklärter Ursache auf Höhe Ballendorf die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, sagte ein Polizeisprecher. Das Auto durchfuhr den Angaben nach am Sonntag Büsche sowie einen Tierzaun und überschlug sich mehrfach, bevor es auf einem Feldweg stehenblieb.
Für die Beifahrerin sei jede Hilfe zu spät gekommen, sie habe nicht wiederbelebt werden können. Der 62 Jahre alte Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Der Sachschaden, vor allem am Porsche, wird auf insgesamt etwa 150.000 Euro geschätzt. Unmittelbar nach dem Unfall hatte die Polizei am Sonntag zunächst von zwei Schwerverletzten nahe Niederstotzingen berichtet.