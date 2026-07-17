Lauter Knall

Spraydose explodiert in Autowaschanlage – Mann verletzt

Ein lauter Knall, eine kaputte Windschutzscheibe und ausgelöste Airbags: Was eine Spraydose in einer Waschanlage anrichten kann, sorgt in Ulm für Staunen – und einen verletzten Autofahrer.

Verpuffung in Ulm. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Verpuffung in Ulm. (Symbolbild)

Ulm (dpa/lsw) - In einer Autowaschanlage in Ulm hat einer großer Knall für Aufregung gesorgt: In einem Fahrzeug, das in einer Waschbox stand, sei es zu einer Explosion gekommen, teilte die Polizei mit. Ein 64 Jahre alter Mann wurde verletzt. Er kam ins Krankenhaus.

Der Mann wollte das Auto reinigen und benutzte dafür eine Spraydose mit Druckluft. Dabei kam es zur Explosion. Nach Angaben der Polizei waren die Dose und weitere Spraydosen offenbar schon länger bei großer Hitze im Wagen gelagert worden. Der Druck war demnach so stark, dass sich die geschlossenen Türen nach außen aufdrückten und die Windschutzscheibe Risse bekam. Außerdem lösten Airbags aus. Zur Schadenshöhe machte die Polizei zunächst keine Angaben.

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