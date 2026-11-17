Sprint-Ass Lückenkemper: Karriereende 2028?
Sprint-Ass Gina Lückenkemper will bei ihrem neuen Verein Eintracht Frankfurt durchstarten. Doch vor Olympia in Los Angeles geht es noch einmal nach Peking.
Frankfurt/Main (dpa) - Deutschlands schnellste Sprinterin Gina Lückenkemper hat eine Fortsetzung ihrer Karriere nach den Olympischen Spielen in Los Angeles 2028 nicht ausgeschlossen. Fünf Tage vor ihrem 30. Geburtstag am Sonntag sagte die 100-Meter-Europameisterin von 2022 während der Vorstellung bei ihrem neuen Verein Eintracht Frankfurt: «Ich möchte nicht ausschließen, dass es auch danach noch für mich weitergeht.» Bei den Hessen hat sie unlängst einen Vertrag bis 2028 unterzeichnet.
«Das Feuer in mir für den Sport und das, was ich tue, das brennt wahnsinnig. Solange Kopf und Körper das Ganze noch mitmachen, so lange werde ich definitiv auch noch auf der Bahn stehen», sagte sie.
In Florida ganz anders in den Hintern treten
Lückenkempers nächstes Ziel sind die Weltmeisterschaften im September 2027 in Peking. «Dort war 2015 meine erste große WM, und ich hätte damals nicht gedacht, dass ich noch mal als aktive Athletin in dieses Stadion zurückkehren würde», sagte Lückenkemper.
Für die Vorbereitung wird die Sportlerin, die derzeit vor allem Fitnesstraining absolviert, Anfang Januar wieder nach Florida fliegen und auch die wichtigste Trainingsphase von März bis Mitte Mai in dem wärmeren Klima zusammen mit ihrer Trainingsgruppe bei ihrem Trainer Lance Brauman absolvieren. «Das ist bei uns die schmerzhafteste und anstrengendste Zeit, und ich kann mir dort ganz anders in den Hintern treten», erklärte sie.