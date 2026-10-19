Verkettung von Unfällen

Sprinter fährt in Stauende - neun Fahrzeuge beschädigt

Erst ein Unfall auf regennasser Fahrbahn, dann kracht es im Stau - auf der B10 bei Ebersbach gab es gleich mehrere Verletzte.

Insgesamt entstand durch die Unfälle mit neun beschädigten Fahrzeugen ein Schaden von 120.000 Euro. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Insgesamt entstand durch die Unfälle mit neun beschädigten Fahrzeugen ein Schaden von 120.000 Euro. (Symbolbild)

Ebersbach an der Fils (dpa/lsw) - Ein mit Kühlschränken beladener Sprinter hat auf der Bundesstraße 10 in Höhe Ebersbach im Kreis Göppingen einen Unfall mit mehreren Verletzten verursacht. Vorangegangen war ein anderer Unfall, wie die Polizei mitteilte. Eine 21-Jährige geriet am Sonntagabend nach ersten Ermittlungen, mutmaßlich wegen der regennassen Fahrbahn, ins Schleudern. Ihr Auto prallte gegen das Fahrzeug einer 20 Jahre alten Frau, das neben ihr auf der linken Spur fuhr. Die 20-Jährige wurde leicht verletzt, die 21-jährige Fahrerin blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme und Bergung war die B10 teilweise gesperrt, sodass sich ein Stau bildete. Der mit Kühlschränken beladene Sprinter fuhr samt Anhänger aus bisher ungeklärter Ursache in das Ende des Staus auf. Dabei wurden vier Fahrzeuge aufeinander geschoben. Die Insassen wurden leicht verletzt, der 45-jährige Fahrer des Sprinters erlitt hingegen schwere Verletzungen.

Auch bei der Aufnahme des Folgeunfalls kam es letztlich noch zu einem Unfall in der Rettungsgasse. Dabei wurde jedoch niemand verletzt. Insgesamt seien durch die Unfälle neun Fahrzeuge beschädigt worden und ein Schaden von 120.000 Euro entstanden.

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