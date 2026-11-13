Öffentlicher Nahverkehr

Spritpreise belasten auch Verkehrsunternehmen

Der Betrieb von Bussen und Dieselzügen wird für die Verkehrsunternehmen in Hessen deutlich teurer. Was die steigenden Kosten für Fahrgäste bedeuten.

Auch der Diesel für Busse ist viel teurer geworden. (Symbolbild) Foto: Jörg Halisch/dpa
Auch der Diesel für Busse ist viel teurer geworden. (Symbolbild)

Frankfurt/Kassel/Wiesbaden (dpa/lhe) - Auch viele Linienbusse und Züge werden mit Diesel betrieben - die hohen Preise belasten die Verkehrsunternehmen. «Von uns beauftragte Busunternehmen berichten, dass die Dieselkosten mehr als 50 Prozent höher liegen als noch vor einem Jahr», teilte eine Sprecherin des Nordhessischen Verkehrsverbunds (NVV) mit. 

Der NVV habe die Zahlung an die Unternehmen erhöht. Der Verbund sprach auch mit Blick auf die mit Dieselzügen betriebenen Eisenbahnstrecken von erheblichen Mehrkosten für den NVV und damit für das Land Hessen.

Auch der RMV erklärte, die gestiegenen Kraftstoffpreise führten zu höheren Betriebsausgaben. Wie stark, hänge unter anderem von den eingesetzten Fahrzeugen ab. In den Verkehrsverträgen zwischen dem RMV und den Unternehmen seien sogenannte Preisgleitklauseln vereinbart. Sie regelten, wie Kostensteigerungen bei der Bezahlung der Verkehrsleistungen berücksichtigt würden.

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Deutschlandticket wird teurer, andere Fahrkarten nicht

Welche Folgen hat dies für die Fahrgäste? Der RMV weist auf den steigenden Preis des Deutschlandtickets hin, Grundlage der Entwicklung seien unter anderem Energie-, Trassen- und Personalkosten. Ab Januar kostet das Ticket 66,80 Euro statt derzeit 63 Euro.

Bei anderen Fahrkarten, wie etwa Einzelfahrten, ändere sich jedoch nichts. Auch der Fahrplan werde weiter wie gewohnt angeboten. Vom nordhessischen Verbund hieß es dazu: «Damit dies auch langfristig so bleiben kann, braucht es dringend die Unterstützung durch den Bund, um die zu erwartenden Mehrkosten auszugleichen». 

Eine Umsteigerwelle in Richtung Bus und Bahn wegen der hohen Spritpreise ist den Angaben zufolge derzeit noch nicht erkennbar. Ein Trend «Weg vom Auto - hin zu Bahn und Bus» sei derzeit nicht klar auszumachen, erklärten sowohl RMV als auch NVV.

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