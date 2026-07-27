Alkohol und Drogen

Spuren nach Unfall führen Polizei direkt zum Verursacher

Ein Mann kracht mit seinem Auto in zwei geparkte Fahrzeuge. Er fährt davon, aber die Spuren verraten ihn.

Die Beamten folgten den Spuren des Unfalls. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Beamten folgten den Spuren des Unfalls. (Symbolbild)

Dietersweiler (dpa/lsw) - Nach einem Unfall mit Unfallflucht hat der Verursacher die Beamten selbst auf seine Spur geführt. Sein Fahrzeug war derart beschädigt, dass es unter anderem Teile verlor sowie Kratzspuren auf der Straße hinterließ, wie die Polizei mitteilte. Der 28-Jährige soll betrunken gewesen sein und unter Drogen gestanden haben.

Am frühen Samstagmorgen kam der Mann laut Polizei in Dietersweiler (Landkreis Freudenstadt) von der Straße ab. Auf einem Grundstück kollidierte er mit zwei stehenden Autos. Daraufhin fuhr er davon.

Die Polizei folgte den Spuren und fand das Auto ohne Fahrer auf einem Parkplatz. Daneben stand ein weiteres Fahrzeug mit der Lebensgefährtin des Verdächtigen am Steuer und dem 28-Jährigen auf dem Beifahrersitz. Der 28-Jährige ist demnach aus dem Unfallwagen aus- und in das Auto seiner Freundin eingestiegen. Gegenüber den Beamten habe der Mann zugegeben, den Unfall verursacht zu haben. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Autofahrer fährt nach heftigem Zusammenstoß auf A5 davon
Unfallflucht

Autofahrer fährt nach heftigem Zusammenstoß auf A5 davon

Mitten in der Nacht kracht es auf der A5: Vier Autos sind verwickelt, der Verursacher gibt Fersengeld. Was Zeugen über den Vorfall berichten.

06.04.2026

Auto rast vor Streife davon - und kracht in geparkten Wagen
Unfall in Darmstadt

Auto rast vor Streife davon - und kracht in geparkten Wagen

Mit Vollgas durch Darmstadt: Die Polizei will einen Raser stoppen - aber der schafft das von ganz alleine. Waren Drogen und Alkohol im Spiel?

28.08.2025

Heidelberg: Betrunkener Audi-Fahrer kracht gegen Baum
Smartwatch löst Notruf aus

Heidelberg: Betrunkener Audi-Fahrer kracht gegen Baum

Als die Beamten am Unfallwagen ankamen, fehlte vom Fahrer jede Spur. Zeugen hatten jedoch gesehen, wie er in Richtung Heidelberger Hauptbahnhof lief.

21.07.2025

Birkenau: Auto beschädigt - Verursacher begeht Unfallflucht
Blaulicht

Birkenau: Auto beschädigt - Verursacher begeht Unfallflucht

Ein schwarzer Mitsubishi ist bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Birkenau beschädigt worden. Der Verursacher beging Unfallflucht. Die Polizei sucht Zeugen.

07.05.2025

Auto kracht in sechs geparkte Fahrzeuge - hoher Schaden
Unfall

Auto kracht in sechs geparkte Fahrzeuge - hoher Schaden

Einen Schaden von mehr als 90.000 Euro hat ein Autofahrer in Gelnhausen verursacht. Er beschädigte in der Nacht gleich sechs geparkte Fahrzeuge. Die Polizei sucht nach Zeugen.

16.03.2025