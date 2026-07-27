Spuren nach Unfall führen Polizei direkt zum Verursacher
Ein Mann kracht mit seinem Auto in zwei geparkte Fahrzeuge. Er fährt davon, aber die Spuren verraten ihn.
Dietersweiler (dpa/lsw) - Nach einem Unfall mit Unfallflucht hat der Verursacher die Beamten selbst auf seine Spur geführt. Sein Fahrzeug war derart beschädigt, dass es unter anderem Teile verlor sowie Kratzspuren auf der Straße hinterließ, wie die Polizei mitteilte. Der 28-Jährige soll betrunken gewesen sein und unter Drogen gestanden haben.
Am frühen Samstagmorgen kam der Mann laut Polizei in Dietersweiler (Landkreis Freudenstadt) von der Straße ab. Auf einem Grundstück kollidierte er mit zwei stehenden Autos. Daraufhin fuhr er davon.
Die Polizei folgte den Spuren und fand das Auto ohne Fahrer auf einem Parkplatz. Daneben stand ein weiteres Fahrzeug mit der Lebensgefährtin des Verdächtigen am Steuer und dem 28-Jährigen auf dem Beifahrersitz. Der 28-Jährige ist demnach aus dem Unfallwagen aus- und in das Auto seiner Freundin eingestiegen. Gegenüber den Beamten habe der Mann zugegeben, den Unfall verursacht zu haben. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille.