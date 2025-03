Auto kracht in sechs geparkte Fahrzeuge - hoher Schaden

Gelnhausen (dpa/lhe) - In gleich sechs geparkte Fahrzeuge ist ein Autofahrer mit seinem Wagen in Gelnhausen im Main-Kinzig-Kreis gekracht. Er verursachte dabei in der Nacht auf Sonntag einen Schaden von geschätzt mehr als 90.000 Euro, wie die Polizei in Offenbach mitteilte.