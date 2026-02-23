Staatsanwaltschaft klagt mutmaßlichen Heroin-Schmuggler an

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen 45-Jährigen wegen des Verdachts auf Drogenschmuggel und Handel mit Betäubungsmittel erhoben. Dem Mann wird vorgeworfen, von August 2020 bis Januar 2021 als Angehöriger einer internationalen kriminellen Organisation den Transport von 830 Kilogramm Heroin im Wert von etwa elf Millionen Euro von der Türkei über Frankfurt in die Niederlande beauftragt zu haben.