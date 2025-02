Staatsanwaltschaft prüft entlastende Erkenntnisse bei Grünen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach der Entwarnung der Bundestagsverwaltung beim Verdacht einer Parteispendenaffäre bei Hessens Grünen nimmt auch die Wiesbadener Staatsanwaltschaft die neuen Berliner Prüfergebnisse unter die Lupe. Noch dauern die Vorermittlungen in der hessischen Landeshauptstadt an, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Doch die neuen entlastenden Erkenntnisse der Bundestagsverwaltung flössen in diese Untersuchungen natürlich ein.