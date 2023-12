Staatskanzlei-Chef Wintermeyer kündigt Abschied an

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Chef der hessischen Staatskanzlei, Axel Wintermeyer (CDU), hat seinen Abschied aus der Landesregierung angekündigt. Er wolle «neuen, jüngeren Menschen» in der Partei die Möglichkeit geben, Verantwortung zu übernehmen, teilte der 63-Jährige am Freitag in Wiesbaden mit. Wintermeyer war seit 2010 Chef der Staatskanzlei.