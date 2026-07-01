Stadt Fulda kauft Ex-Fabrikgelände – neue Jobs im Blick
Das ehemalige Goodyear-Areal gehört jetzt der Stadt. Oberbürgermeister Wingenfeld sieht darin Chancen für neue und nachhaltige Arbeitsplätze in der Region.
Fulda (dpa/lhe) - Neun Monate nach der Schließung des Goodyear-Reifenwerks in Fulda hat die Stadt den Kauf des Areals unter Dach und Fach gebracht. Das Unternehmen und die Stadt haben eine notarielle Vereinbarung über den Kauf des ehemaligen Firmenareals und einer angrenzenden Parkfläche beschlossen, wie der Magistrat mitteilte. Zu Details wurde Stillschweigen vereinbart. Die Stadt hatte im März ihr gesetzliches Vorkaufsrecht geltend gemacht.
Das Areal eröffne der Stadt neue Chancen bei der Entwicklung von Gewerbeflächen, erklärte Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld (CDU). «Unser erstes Ziel ist es, dass hier wieder neue und nachhaltige Arbeitsplätze für die Menschen in unserer Stadt und unserer Region entstehen.» Das Werk mit einst mehr als 1.000 Beschäftigten war am 30. September 2025 geschlossen worden.