Sicherheit

Stadt Fulda zufrieden mit Waffenverbotszone

43 sichergestellte Messer, mehr als 1.600 Kontrollen: Wie sieht die Stadt den Erfolg des Sicherheitskonzepts nach einem Jahr?

In Fulda sehen Stadt und Polizei mit der Waffenverbotszone einen Erfolg in der Gewaltbekämpfung. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
In Fulda sehen Stadt und Polizei mit der Waffenverbotszone einen Erfolg in der Gewaltbekämpfung. (Symbolbild)

Fulda (dpa/lhe) - Nach einem Jahr Waffenverbotszone in der Fuldaer Innenstadt ziehen Polizei und Stadt eine positive Bilanz. Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger befürworte die Maßnahme, teilten sie mit. In den Verbotszonen gelten demnach strenge Verbote für das Führen von Waffen und Messern.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

In den letzten zwölf Monaten seien mehr als 1.600 Menschen kontrolliert worden, dabei habe die Polizei 40 Verstöße festgestellt. In sechs Fällen seien Strafverfahren und in 34 Fällen Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden. Laut Mitteilung wurden 43 Gegenstände sichergestellt, davon überwiegend Messer.

«Erhöhte Sicherheit bei Bürgerinnen und Bürgern»

Die Anzahl der sichergestellten Waffen belege, dass die Verbotszone sinnvoll gewesen sei, sagte Fuldas Bürgermeister Dag Wehner. Dadurch habe man in der Fuldaer Innenstadt auch ohne konkreten Anlass Kontrollen durchführen können. «Die bewährte Zusammenarbeit von Stadtpolizei und Landespolizei trägt auch hier Früchte und erhöht die Sicherheit bei den Bürgerinnen und Bürgern.» Die Stadt teilte zudem mit, dass sie die Zone in der Innenstadt weiterhin beibehalten möchte. 

Nach Angaben der Polizei haben Waffenverbotszonen eine hohe präventive Wirkung, da sie den Ordnungsbehörden zusätzliche Kontrollmöglichkeiten geben. Das führe zu Abschreckungseffekten und bekämpfe Gewaltkriminalität.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Städte und Land ziehen positive Bilanz zu Waffenverboten
Kriminalitätsbekämpfung

Städte und Land ziehen positive Bilanz zu Waffenverboten

Rund 750 gefährliche Gegenstände hat allein die Polizei im vergangenen Jahr in Hessens Waffenverbotszonen sichergestellt. Kommunen und Land bewerten sie als wirksames Mittel für mehr Sicherheit.

17.02.2026

Waffenverbotszone in Rüsselsheim ab Juli in Kraft
Prävention

Waffenverbotszone in Rüsselsheim ab Juli in Kraft

Mehrere hessische Städte haben bereits Waffenverbotszonen eingerichtet. Damit soll für mehr Sicherheit gesorgt werden. Nun hat auch Rüsselsheim eine solche Zone.

30.06.2025

Messer in Frankfurter Waffenverbotszone sichergestellt
Waffen

Messer in Frankfurter Waffenverbotszone sichergestellt

Seit Anfang des Jahres gilt im Frankfurter Partyviertel Alt-Sachsenhausen am Wochenende in den Abend- und Nachtstunden ein Waffenverbot. Jetzt hat die Polizei kontrolliert.

27.04.2025

Poseck betont Bedeutung von Waffenverbotszonen - neue Zahlen
Kriminalität

Poseck betont Bedeutung von Waffenverbotszonen - neue Zahlen

Sie erhöhen die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger, sagt Innenminister Poseck. Nun gibt es aktuelle Zahlen zu den hessischen Waffenverbotszonen.

22.02.2025

Kassel führt Waffenverbotszone ein
Kriminalität

Kassel führt Waffenverbotszone ein

In Teilen der Kasseler Innenstadt dürfen ab Montag keine Waffen mehr mitgeführt werden. Kassel ist damit die vierte Stadt in Hessen mit einer entsprechenden Verbotszone.

20.09.2024