Stadt Mannheim fängt gehandicapten Schwan - und warnt

Mannheim (dpa/lsw) - Die Stadt Mannheim hat an einem See einen flugunfähigen Schwan eingefangen, der nun in einer Auffangstation untergebracht werden soll. Zugleich bat die Stadt, Wildvögel nicht zu füttern, um ähnliche Einschränkungen bei anderen Tieren zu verhindern.

«Menschen haben es wahrscheinlich nur lieb gemeint, das Ergebnis ist eine unnötige Tierquälerei. Gänse, Enten und Schwäne brauchen nichts weiter als Gras und Wasserpflanzen, vielleicht mal eine Schnecke oder ein Krebstierchen», sagt der Wildtierbeauftragte der Stadt Mannheim Sven Heußner. Brot und Getreide machten die Tiere krank.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Eigene Eltern sind Gefahr für krankes Tier

Denn falsches Futter ist nach Angaben der Stadt Ursache für die sogenannte Kippflügelkrankheit des nun eingefangenen Schwans. Sie entsteht bei heranwachsenden Jungtieren. Sein linker Flügel ist stark verformt. Das ist nicht heilbar und der Schwan wird nie fliegen können.