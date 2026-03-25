Tiere

Stadt Mannheim fängt gehandicapten Schwan - und warnt

Kein Brot für Schwäne! Dazu ruft nun die Stadt Mannheim auf. Denn ein Tier muss bereits die Folgen tragen.

Ein Schwan in Mannheim hat wohl wegen falschen Futters einen verformten Flügel. Foto: -/Stadt Mannheim/dpa
Ein Schwan in Mannheim hat wohl wegen falschen Futters einen verformten Flügel.

Mannheim (dpa/lsw) - Die Stadt Mannheim hat an einem See einen flugunfähigen Schwan eingefangen, der nun in einer Auffangstation untergebracht werden soll. Zugleich bat die Stadt, Wildvögel nicht zu füttern, um ähnliche Einschränkungen bei anderen Tieren zu verhindern.

 «Menschen haben es wahrscheinlich nur lieb gemeint, das Ergebnis ist eine unnötige Tierquälerei. Gänse, Enten und Schwäne brauchen nichts weiter als Gras und Wasserpflanzen, vielleicht mal eine Schnecke oder ein Krebstierchen», sagt der Wildtierbeauftragte der Stadt Mannheim Sven Heußner. Brot und Getreide machten die Tiere krank.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Eigene Eltern sind Gefahr für krankes Tier

Denn falsches Futter ist nach Angaben der Stadt Ursache für die sogenannte Kippflügelkrankheit des nun eingefangenen Schwans. Sie entsteht bei heranwachsenden Jungtieren. Sein linker Flügel ist stark verformt. Das ist nicht heilbar und der Schwan wird nie fliegen können. 

Deshalb kann er nicht wie seine Geschwister das Revier seiner Schwaneneltern am See verlassen - die Eltern aber beanspruchen den See für sich und wollen ihren eigenen Nachwuchs vertreiben. Zu seinem Schutz soll der gehandicapte Schwan nun in einer Auffangstation mit anderen Schwänen leben.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Am Bodensee: Polizei rettet zwei Schwäne aus Gleisbereich
Tiere

Am Bodensee: Polizei rettet zwei Schwäne aus Gleisbereich

Beim Einfahren in einen Bahnhof in Lindau bleibt ein Zug direkt vor einem Schwan im Gleis stehen. Ein zweiter Schwan hat weniger Glück.

09.01.2026

Ilvesheim: Erhitzte Debatte um die toten Schwäne
Sinnlos verendet

Ilvesheim: Erhitzte Debatte um die toten Schwäne

Umwelt: Erste Ergebnisse weisen eine Botulismus-Vergiftung nach. Indes verschärft sich der Ton in der Diskussion.

26.07.2025

Hamburger Schwäne sind zurück auf der Alster
Frühlingsboten

Hamburger Schwäne sind zurück auf der Alster

In Hamburg ist es ein sicheres Zeichen dafür, dass der Frühling beginnt: Wenn die Schwäne aus ihrem Winterquartier zurückkehren und wieder auf der Alster und ihren Kanälen schwimmen.

25.03.2025

Verletzter Schwan: Artgenosse leistet Gesellschaft
Mannheim

Verletzter Schwan: Artgenosse leistet Gesellschaft

25.05.2023

Tiere

Schwan verirrt sich auf Bahngleise: Polizei fängt Tier ein

15.05.2023