Stahlkügelchen durchschlagen Kirchenfenster in Hanau

Hanau (dpa/lhe) - Während eines Gottesdienstes in einer katholischen Kirche in Hanau haben mehrere kleine Stahlkugeln die Fenster eines Seitengebäudes durchgeschlagen. Die rund 200 Besucher schilderten laut Polizei «plötzliches Klirren und umherfliegende Glassplitter». Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt, auch wenn ein Kirchenbesucher sagte, er sei von Glassplittern getroffen worden.

Polizisten entdeckten Einschusslöcher in mehreren Fenstern - und sowohl außen als auch innen silberne Stahlkugeln mit einem Durchmesser von etwa fünf Millimetern, teils bereits verrostet. Auch weiße Plastikkügelchen mit einem Durchmesser von rund drei Millimetern fanden sie.

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