Kriminalität

Stahlkügelchen durchschlagen Kirchenfenster in Hanau

Rund 200 Gläubige erleben einen Schockmoment: Während eines Gottesdienstes fliegen kleine Stahl- und Plastikkugeln durch die Fenster. Was sagt die Polizei?

Nach dem Beschuss von Kirchenfenstern in Hanau ermittelt die Polizei. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Nach dem Beschuss von Kirchenfenstern in Hanau ermittelt die Polizei. (Symbolbild)

Hanau (dpa/lhe) - Während eines Gottesdienstes in einer katholischen Kirche in Hanau haben mehrere kleine Stahlkugeln die Fenster eines Seitengebäudes durchgeschlagen. Die rund 200 Besucher schilderten laut Polizei «plötzliches Klirren und umherfliegende Glassplitter». Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt, auch wenn ein Kirchenbesucher sagte, er sei von Glassplittern getroffen worden. 

Polizisten entdeckten Einschusslöcher in mehreren Fenstern - und sowohl außen als auch innen silberne Stahlkugeln mit einem Durchmesser von etwa fünf Millimetern, teils bereits verrostet. Auch weiße Plastikkügelchen mit einem Durchmesser von rund drei Millimetern fanden sie. 

Zwille oder Softairwaffen? 

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Die Polizei vermutet, dass die Kugeln womöglich mit einer Zwille oder einer Softairwaffe verschossen wurden. Anhaltspunkte für einen religiös motivierten Tathintergrund gebe es bislang nicht. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Den Schaden bezifferte sie auf schätzungsweise 5.000 Euro.

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