Brände

Stall und Geräte niedergebrannt - rund 200.000 Euro Schaden

Ein Feuer zerstört einen Stall samt Strohlager und Maschinen. 20 Rinder werden gerettet.

Warum der Brand ausbrach, war zunächst nicht bekannt. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Warum der Brand ausbrach, war zunächst nicht bekannt. (Symbolbild)

Dischingen (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem landwirtschaftlichen Gebäude in Dischingen (Kreis Heidenheim) ist ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. 20 Rinder, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs noch in dem Stall befanden, konnten rechtzeitig herausgelassen werden, wie die Polizei mitteilte. In dem Gebäude befanden sich den Angaben zufolge auch ein Strohlager und mehrere landwirtschaftliche Maschinen, die vollständig zerstört wurde. Es sei niemand verletzt worden. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Feuer zerstört Maschinen - bis zu 300.000 Euro Schaden
Hohenlohekreis

Feuer zerstört Maschinen - bis zu 300.000 Euro Schaden

Nach dem Brand einer Scheune in Pfedelbach schätzt die Polizei den Schaden auf bis zu 300.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

14.01.2026

Feuer im Stall – 150.000 Euro Schaden und viele tote Tiere
Brände

Feuer im Stall – 150.000 Euro Schaden und viele tote Tiere

Mitten in der Nacht bricht in einem Rinderstall ein Feuer aus. Für viele der Tiere kommt die Hilfe zu spät.

15.12.2025

Oldtimer zerstört – 200.000 Euro Schaden nach Brand
Aldingen

Oldtimer zerstört – 200.000 Euro Schaden nach Brand

Ein Brand in Aldingen zerstört mehrere Oldtimer und Motorräder. Die Polizei schätzt den Schaden auf 200.000 Euro – die Ursache ist noch unklar.

28.11.2025

Brand auf Bauernhof bei Wangen - Rinder gerettet
Feuer

Brand auf Bauernhof bei Wangen - Rinder gerettet

Ein Feuer zerstört einen Heustock in Wangen und verursacht hohen Sachschaden. Anwohner retten rund 50 Rinder rechtzeitig aus dem angrenzenden Stall.

05.09.2025

200.000 Euro Schaden nach Brand - ein Verletzter
Feuer in Karlsruhe

200.000 Euro Schaden nach Brand - ein Verletzter

Kurz nach Mitternacht kommt die Alarmierung - nicht mal eine halbe Stunde später ist der Brand unter Kontrolle. Der Schaden ist trotzdem hoch.

30.05.2025