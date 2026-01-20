Stallpflicht für Geflügel in Mittelhessen

Gießen (dpa/lhe) - Nach dem Ausbruch der Geflügelpest in Hungen hat der Landkreis Gießen eine Stallpflicht verhängt. Die Allgemeinverfügung gilt ab Mittwoch.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Das Veterinäramt hat zwei Zonen eingerichtet: Eine Schutzzone umfasst drei Kilometer um den Ausbruchsort. Hier wird das Veterinäramt alle Geflügelhaltungen untersuchen. Eine Überwachungszone hat einen Radius von zehn Kilometern, Teile davon liegen im benachbarten Wetteraukreis. Hier werden nur bestimmte Betriebe untersucht.

In beiden Zonen müssen Vögel dauerhaft in geschlossenen Ställen oder unter einer Abdeckung bleiben, die Einträge und ein Eindringen von Wildvögeln von oben und der Seite verhindert. Halter müssen dem Veterinäramt die Zahl der gehaltenen Tiere, Nutzungsart und Standort mitteilen. Es dürfen keine Vögel oder deren Produkte aus den Zonen hinaus- oder hineingebracht werden.