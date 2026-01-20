Bild
Tierseuchen

Stallpflicht für Geflügel in Mittelhessen

Damit soll die Ausbreitung der Geflügelpest verhindert werden. Der Erreger war in einem Betrieb in Hungen festgestellt worden. 19.000 Masthähnchen wurden getötet

Die Verfügung gilt ab Mittwoch. (Symbolbild) Foto: Matthias Bein/dpa
Die Verfügung gilt ab Mittwoch. (Symbolbild)

Gießen (dpa/lhe) - Nach dem Ausbruch der Geflügelpest in Hungen hat der Landkreis Gießen eine Stallpflicht verhängt. Die Allgemeinverfügung gilt ab Mittwoch. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Das Veterinäramt hat zwei Zonen eingerichtet: Eine Schutzzone umfasst drei Kilometer um den Ausbruchsort. Hier wird das Veterinäramt alle Geflügelhaltungen untersuchen. Eine Überwachungszone hat einen Radius von zehn Kilometern, Teile davon liegen im benachbarten Wetteraukreis. Hier werden nur bestimmte Betriebe untersucht.

In beiden Zonen müssen Vögel dauerhaft in geschlossenen Ställen oder unter einer Abdeckung bleiben, die Einträge und ein Eindringen von Wildvögeln von oben und der Seite verhindert. Halter müssen dem Veterinäramt die Zahl der gehaltenen Tiere, Nutzungsart und Standort mitteilen. Es dürfen keine Vögel oder deren Produkte aus den Zonen hinaus- oder hineingebracht werden.

In dem Betrieb im Hungener Stadtteil Utphe waren 19.000 Masthähnchen getötet worden. Das Friedrich-Löffler-Institut für Tiergesundheit hat inzwschen bestätigt, dass es sich um den hochansteckenden Erreger H5 N1 handelt. Erst im Dezember hatte der Landkreis eine frühere Allgemeinverfügung aufgehoben.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Vogelgrippe-Verdacht: Bauernverband mahnt zur Vorsicht
Tierseuchen

Vogelgrippe-Verdacht: Bauernverband mahnt zur Vorsicht

Nach einem Vogelgrippe-Verdacht in Mittelhessen werden Sicherheitsmaßnahmen für Geflügelbetriebe erneut betont. Was der Bauernverband jetzt empfiehlt.

20.01.2026

Verdacht auf Geflügelpest - Rund 19.000 Masthähnchen getötet
Schutzzone vorbereitet

Verdacht auf Geflügelpest - Rund 19.000 Masthähnchen getötet

In einem Betrieb sterben auffällig viele Tiere. Das Veterinäramt ordnet die Tötung von Geflügel an - Schutz vor Ausbreitung habe oberste Priorität.

19.01.2026

Vogelgrippe: Stallpflicht für Geflügel am Rhein bleibt
Verlängerung der Maßnahme

Vogelgrippe: Stallpflicht für Geflügel am Rhein bleibt

Im Dezember wurden erstmals weniger Fälle von Vogelgrippe festgestellt. Allerdings geben die Experten noch keine Entwarnung: Es werden weiter infizierte Tiere gefunden.

14.01.2026

Vogelgrippe greift auf immer mehr Geflügel-Betriebe über
Tierseuche

Vogelgrippe greift auf immer mehr Geflügel-Betriebe über

Allen Schutzvorkehrungen zum Trotz erfasst die Vogelgrippe immer mehr Betriebe mit Nutzgeflügel. Mehrere Hunderttausend Hühner, Enten, Gänse und Puten wurden schon präventiv getötet.

30.10.2025

Vogelgrippe breitet sich aus – Stallpflicht greift
Tierseuche

Vogelgrippe breitet sich aus – Stallpflicht greift

Mehr als 500.000 Tiere wurden bereits getötet, doch die Vogelgrippe breitet sich weiter aus. Wie reagieren Betriebe und Behörden auf die aktuellen Ausbrüche?

29.10.2025