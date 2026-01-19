Verdacht auf Geflügelpest - Rund 19.000 Masthähnchen getötet

Hungen (dpa/lhe) - In einem Geflügelbetrieb in Hungen (Mittelhessen) besteht der Kreisverwaltung Gießen zufolge der Verdacht auf Ausbruch der Geflügelpest. Untersuchungen des Landesbetriebs Hessisches Landeslabor hätten am Sonntag den Erreger H5 nachgewiesen, teilte die Verwaltung mit. Die Proben würden nun vom Friedrich-Loeffler-Institut untersucht. «Das Veterinäramt des Landkreises Gießen musste die Tötung von rund 19.000 Masthähnchen des Betriebs anordnen.»