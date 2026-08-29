Wetter

Starke Böen am Wochenende in Hessen - Gewitter am Montag

Das Wochenende besteht in Hessen aus einem Mix aus Wind, Wolken, Sonne und Regen. Zum Start in die neue Woche soll es außerdem blitzen und donnern.

Der Himmel ist an diesem Wochenende in Hessen wechselnd bewölkt. Zeitweise sind Regenwolken dabei. (Symbolbild) Foto: Thomas Warnack/dpa
Der Himmel ist an diesem Wochenende in Hessen wechselnd bewölkt. Zeitweise sind Regenwolken dabei. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Etwas Regen und jede Menge Wind bringt das Wetter dieses Wochenende nach Hessen. Heute bleibt es zunächst trocken, aber zum Abend kommen von Westen dichtere Wolken und gebietsweise leichter Regen auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Außerdem gibt es demnach frische bis starke Böen. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 und 26 Grad.

Am Sonntag soll es ähnlich windig werden. In exponierten Lagen rechnen die Meteorologen auch mit stürmischen Böen. Tagsüber bleibe es bei höchstens 23 bis 27 Grad meist trocken und teils sogar heiter. In der Nacht sollen allerdings Schauer und einzelne Gewitter durch das Bundesland ziehen.

Kräftige Gewitter am Montag

Der Wochenstart wird dann voraussichtlich ungemütlich: Ab Montagnachmittag soll es laut DWD Schauer und einzelne, teils kräftige Gewitter geben. Blitz und Donner werden von Sturmböen begleitet sowie vereinzelt von Starkregen und Hagel. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 25 Grad.

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Am Dienstag soll sich das Wetter allerdings wieder beruhigen: Es wird laut der Vorhersage wechselnd bewölkt bis heiter bei maximal 20 bis 25 Grad. Es soll nur noch vereinzelte Schauer geben, vor allem im Norden Hessens.

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