Starke Böen am Wochenende in Hessen - Gewitter am Montag

Offenbach (dpa/lhe) - Etwas Regen und jede Menge Wind bringt das Wetter dieses Wochenende nach Hessen. Heute bleibt es zunächst trocken, aber zum Abend kommen von Westen dichtere Wolken und gebietsweise leichter Regen auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Außerdem gibt es demnach frische bis starke Böen. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 und 26 Grad.

Am Sonntag soll es ähnlich windig werden. In exponierten Lagen rechnen die Meteorologen auch mit stürmischen Böen. Tagsüber bleibe es bei höchstens 23 bis 27 Grad meist trocken und teils sogar heiter. In der Nacht sollen allerdings Schauer und einzelne Gewitter durch das Bundesland ziehen.

Kräftige Gewitter am Montag

Der Wochenstart wird dann voraussichtlich ungemütlich: Ab Montagnachmittag soll es laut DWD Schauer und einzelne, teils kräftige Gewitter geben. Blitz und Donner werden von Sturmböen begleitet sowie vereinzelt von Starkregen und Hagel. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 25 Grad.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum