Starker HSV-Einstand: Daka trifft im Test gegen Heidenheim

Kematen (dpa) - Patson Daka hat gleich bei seinem Debüt im Trikot des Hamburger SV überzeugt. Der Neuzugang des Fußball-Bundesligisten traf im Testspiel gegen den Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim im österreichischen Kematen in der 57. Minute zum 3:1 (1:0)-Endstand.

Der Sambier hatte auch kurz nach seiner Einwechselung den Foulelfmeter herausgeholt, den Albert Grönbaek (38.) sicher verwandelte. Der Däne revanchierte sich später mit der Vorlage zu Dakas Tor. Rayan Philippe (49.) erhöhte kurz nach der Pause, Oualid Mhamdi (54.) konnte zwischenzeitlich für die Heidenheimer verkürzen. Insgesamt wusste der HSV zum Abschluss des Trainingslagers in Österreich zu gefallen.

Der 27-jährige Daka war erst unter der Woche von den Hamburgern verpflichtet worden. Er spielte zuletzt fünf Jahre für den englischen Zweitliga-Absteiger Leicester City.

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