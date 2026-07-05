Starker Rauch bei Kellerbrand in Industriebetrieb
Weil im Keller eines Industriebetriebs Öl in Brand geraten ist, muss die Feuerwehr anrücken. Starker Rauch erschwert die Löscharbeiten. Der Einsatz zieht sich über Stunden hin.
Wiesbaden-Schierstein (dpa/lhe) - Im Keller eines Industriebetriebs in Wiesbaden ist Öl an einer technischen Anlage ausgetreten und in Brand geraten. Das Feuer brach in dem Betrieb im Stadtteil Schierstein aus, wie die Feuerwehr mitteilte.
Die Einsatzkräfte wurden durch einen Brandmelder alarmiert. So habe Schlimmeres verhindert werden können, hieß es. Der Kellerraum sei beim Eintreffen der Feuerwehr bereits stark verraucht gewesen. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden, erst gegen Mitternacht beendeten die letzten Einsatzkräfte ihren Dienst.