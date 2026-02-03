Starker Schneefall – Busverkehr in Wiesbaden eingestellt
Wegen anhaltenden Schneefalls steht der Busverkehr in Wiesbaden still. Die Eswe setzt den Betrieb aus – wann es weitergeht, ist unklar.
Offenbach (dpa/lhe) - In Wiesbaden ist der Busbetrieb der städtischen Gesellschaft Eswe wegen starken Schneefalls eingestellt worden. «Die Straßenverhältnisse lassen einen regulären Betrieb im Großteil des Liniennetzes nicht zu», teilte das Unternehmen mit. «Die Sicherheit von Fahrgästen und Fahrpersonal sowie der Fahrzeuge geht vor. Wann eine Wiederaufnahme des Verkehrs erfolgen kann, ist noch unklar.»
Der Deutsche Wetterdienst hatte in Hessen vor starkem Schneefall gewarnt. In einer amtlichen Unwetterwarnung heißt es, es bestehe Gefahr für Leib und Leben durch eine geschlossene Schneedecke, eingeschränkte Mobilität, blockierte Verkehrswege und Glatteis. Die Warnung gilt voraussichtlich bis 19.00 Uhr.