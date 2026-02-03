Wetter und Verkehr

Starker Schneefall – Busverkehr in Wiesbaden eingestellt

Wegen anhaltenden Schneefalls steht der Busverkehr in Wiesbaden still. Die Eswe setzt den Betrieb aus – wann es weitergeht, ist unklar.

In Hessen schneite es am Dienstag kräftig Foto: Boris Roessler/dpa
In Hessen schneite es am Dienstag kräftig

Offenbach (dpa/lhe) - In Wiesbaden ist der Busbetrieb der städtischen Gesellschaft Eswe wegen starken Schneefalls eingestellt worden. «Die Straßenverhältnisse lassen einen regulären Betrieb im Großteil des Liniennetzes nicht zu», teilte das Unternehmen mit. «Die Sicherheit von Fahrgästen und Fahrpersonal sowie der Fahrzeuge geht vor. Wann eine Wiederaufnahme des Verkehrs erfolgen kann, ist noch unklar.»

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der Deutsche Wetterdienst hatte in Hessen vor starkem Schneefall gewarnt. In einer amtlichen Unwetterwarnung heißt es, es bestehe Gefahr für Leib und Leben durch eine geschlossene Schneedecke, eingeschränkte Mobilität, blockierte Verkehrswege und Glatteis. Die Warnung gilt voraussichtlich bis 19.00 Uhr.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Blitzeis: Betrieb auf Airport Wien zeitweise eingestellt
Wetter

Blitzeis: Betrieb auf Airport Wien zeitweise eingestellt

Kaum ist das Glatteis bekämpft, bildet es sich erneut. Auf dem Flughafen von Wien ging stundenlang nichts mehr. Mehr als 100 Flüge waren betroffen. Zwei weitere Airports waren betroffen.

13.01.2026

Schnee legt Pariser Busverkehr lahm
Verkehrschaos in Frankreich

Schnee legt Pariser Busverkehr lahm

Schnee verwandelt die Pariser Straßen in ein Winterwunderland. Doch das seltene Winterwetter hat auch eine Kehrseite und wirbelt den Verkehr der Stadt durcheinander.

07.01.2026

Starker Schneefall bremst Verkehr im Süden aus
Wintereinbruch

Starker Schneefall bremst Verkehr im Süden aus

Kräftige Schneefälle in Teilen Bayerns und Baden-Württembergs bringen den Verkehr zwischenzeitlich zum Erliegen. Es kommt zu zahlreichen Unfällen.

22.11.2024

Starker Schneefall bremst Verkehr im Süden aus
Wintereinbruch

Starker Schneefall bremst Verkehr im Süden aus

Der Deutsche Wetterdienst erwartet bis Freitag starke Schneefälle in Baden-Württemberg und Bayern. Schon am Abend zeigen sich die Folgen auf den Straßen.

21.11.2024

Heftiger Schneefall in Weinheim, an der Bergstraße und im Odenwald: Die Lage im Überblick
Region

Heftiger Schneefall in Weinheim, an der Bergstraße und im Odenwald: Die Lage im Überblick

Der Deutsche Wetterdienst hat für Mittwoch und Donnerstag schwere Unwetter auch für den Rhein-Neckar-Kreis und den Odenwald vorausgesagt. Alle wichtigen Informationen in der Übersicht.

18.01.2024