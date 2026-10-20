Starkregen in Hessen: Neue Karte zeigt Risikobereiche
Überschwemmte Straßen, vollgelaufene Keller: Starkregen kann deutliche Spuren hinterlassen. Eine neue Karte soll in Hessen jetzt zu besserer Prävention beitragen.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eine neue Karte zeigt mögliche Gefahrenbereiche bei besonders heftigem Starkregen in Hessen. Die Hinweiskarte wurde vom Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) in Zusammenarbeit mit dem Land Hessen veröffentlicht, wie es von der Behörde hieß. Die Übersicht kann über das Geoportal des BKG aufgerufen werden.
Für die Karte wurde errechnet, wo es bei außergewöhnlichen und extremen Starkregenereignissen durch Überflutungen gefährlich werden könnte. «Damit schaffen wir eine wichtige Voraussetzung für zielgenaue Präventionsmaßnahmen», sagte Umweltstaatssekretär Michael Ruhl laut Mitteilung. Die Karte zeigt unter anderem, wie tief das Wasser werden kann und wie schnell es maximal fließt.
In Hessen seien im vergangenen Jahr 28 Starkregenereignisse registriert worden. «Städte und Gemeinden sind vor allem durch ihre Bereiche mit versiegelten Flächen gefährdet», hieß es vom BKG. In Unterführungen und Kellern etwa könne Wasser sich schnell sammeln und Schäden anrichten.