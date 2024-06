Starkregen und über 30 Grad am Wochenende in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Das Wochenende in Hessen wird teilweise sehr heiß. Aber auch Gewitter und Starkregen werden erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Demnach sollen es am Samstag bis zu 31 Grad werden. Am Freitag erreichen die Temperaturen voraussichtlich zwischen 24 und 28 Grad und am Sonntag noch 20 bis 23 Grad. Ansonsten soll das Wetter am Freitag laut DWD «weniger schwül als zuletzt» werden. Nachmittags wird es zunehmend sonnig.