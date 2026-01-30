Zur Entlastung der Ministerien

Start-ups und Raumfahrt: Land beschäftigt viele Beauftragte

Die hessische Landesregierung setzt bei wichtigen Themen auf spezielle Beauftragte. Wer diese Ansprechpartner sind und welche Rolle sie spielen.

Der Hessische Raumfahrtkoordinator ist einer von fast 20 speziellen Beauftragten der Landesregierung. (Archivbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Der Hessische Raumfahrtkoordinator ist einer von fast 20 speziellen Beauftragten der Landesregierung. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Von der Raumfahrt über Start-ups bis zum ländlichen Raum: Die Landesregierung beschäftigt zahlreiche spezielle Beauftragte für verschiedene Themen. Das geht aus einer Aufstellung der Hessischen Staatskanzlei hervor, die diese auf eine Anfrage aus der Grünen-Landtagsfraktion veröffentlicht hat.

In dieser sind mit Stand Ende September 2025 genau 18 Beauftragte aufgelistet. Seit März 2024 kam demnach ein Beauftragter hinzu. Ob weitere ernannt würden, werde «zu gegebener Zeit» entschieden.

Auch Tiere und Fluglärm als Themen 

Neben dem Raumfahrtkoordinator Johann-Dietrich Wörner gibt es den Beauftragten für Start-Ups Holger Follmann. Hinzu kommen die Opferbeauftragte Daniela Birkenfeld, die Landestierschutzbeauftragte Madeleine Martin, die Fluglärmschutzbeauftragte Regine Barth und der Beauftragte für den Kampf gegen Antisemitismus, Uwe Becker.

Weitere Beauftragte kümmern sich um den Finanzplatz Frankfurt sowie die Themen Mobilität, ländlicher Raum, Unesco-Welterbe, Versicherungen, Antidiskriminierung, Sport sowie barrierefreie IT. Beauftragte gibt es auch für die Anliegen von Heimatvertriebenen und Spätaussiedlern, Menschen mit Einschränkungen sowie Kinder und Jugendliche. 

Die schwarz-rote Landesregierung bestelle Beauftragte für Themenfelder, denen sie eine besondere Bedeutung beimisst, erklärt Staatskanzlei-Chef Benedikt Kuhn (CDU). «Die Beauftragten helfen der Landesregierung dabei, diesen Themen verstärkte Aufmerksamkeit in der Gesellschaft zu verschaffen, koordinieren die thematische Arbeit und stehen Bürgerinnen und Bürger sowie Verbänden gleichsam als Ansprechpartner zur Verfügung.» 

Ein Ziel: Brückenbau 

Sie entlasteten die Ministerien, bauten Brücken zwischen Betroffenen, Interessierten und der Politik und trügen mit ihrer Expertise und Erfahrung zur Erreichung der politischen Ziele bei. Teilweise ist ihnen auch Personal zugeordnet. 

In der Aufstellung nicht berücksichtigt worden seien Beauftragte, deren Aufgaben sich aus dem Bereich der Verwaltung ergäben, wie Brandschutzbeauftragte und Frauenbeauftragte. Teilweise gebe es zu einem Thema zudem Beauftragte einzelner Ministerien.

