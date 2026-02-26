Arbeitsmarkt

Statistik: Lohnlücke zwischen Frauen und Männern unverändert

Frauen bekommen auch in Hessen immer noch weniger Geld für ihre Arbeit als Männer. 2025 hat sich die Lücke nicht weiter geschlossen. Wie sehen die aktuellen Zahlen aus?

Der Aktionstag Equal Pay Day (27. Februar) soll für das geschlechtsspezifische Lohngefälle zwischen Frauen und Männern sensibilisieren. (Symbolbild) Foto: Christophe Gateau/dpa
Der Aktionstag Equal Pay Day (27. Februar) soll für das geschlechtsspezifische Lohngefälle zwischen Frauen und Männern sensibilisieren. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen ist in Hessen laut Statistik weiter größer als im bundesweiten Durchschnitt. Wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden zum sogenannten Equal Pay Day an diesem Freitag (27.2.) mitteilte, haben Frauen im Bundesland 2025 genauso wie schon 2024 durchschnittlich 19 Prozent weniger brutto pro Stunde verdient als Männer. In Deutschland lag der sogenannte Gender Pay Gap 2025 wie auch im Jahr zuvor den Angaben zufolge bei 16 Prozent. 

Equal Pay Day macht Lohnlücke zum Thema 

Im Schnitt verdienten 2025 Frauen in Hessen 24,21 Euro brutto pro Stunde und damit 5,54 Euro weniger als Männer, wie das Landesamt mitteilte. Dabei hätten sich deutliche Unterschiede in den Altersklassen gezeigt: Bei den 25- bis 29-Jährigen bekamen Männer im Durchschnitt fünf Prozent mehr als Frauen. 

Ab dem durchschnittlichen Alter von Frauen bei der Geburt ihres ersten Kindes (30,6 Jahre) erweiterte sich die Lohnlücke merklich, wie das Landesamt mitteilte. Am größten war sie laut der Statistik mit 28 Prozent bei den 60- bis 64-Jährigen.

Der Equal Pay Day soll auf die geschlechtsspezifische Lohnlücke zwischen Männern und Frauen aufmerksam machen.

