Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Volle Straßen erwartet der ADAC am letzten Wochenende der Sommerferien in Hessen. Am Samstag träten üblicherweise die meisten Autofahrer den Rückweg aus dem Sommerurlaub an, sagte ein Sprecher des ADAC. Dann sei die Staugefahr auf den Autobahnen 3, 5 und 7 am höchsten - vor allem von Süden her.