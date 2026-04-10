Volle Straßen und Streik

Staus und Flugausfälle drohen zum Ferienende in Hessen

Baustellen, volle Autobahnen und ein Lufthansa-Streik: Zum Ferienende brauchen Autofahrer und Fluggäste in Hessen starke Nerven. Welche Strecken und Tage besonders kritisch sind.

Baustellen sorgen zum Ferienende für Verzögerungen auf Hessens Straßen. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Baustellen sorgen zum Ferienende für Verzögerungen auf Hessens Straßen. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zum Ende der Osterferien dürfte es in den kommenden Tagen mehr Betrieb auf den hessischen Autobahnen geben. Außer in Hessen enden nach Angaben des Verkehrsclubs ADAC in acht weiteren Bundesländern die Ferien. «Damit wird es auf den Straßen auch wieder voller», sagte Maike Willeitner, Sprecherin des ADAC Hessen-Thüringen. 

«Es wird allerdings weniger Reiseverkehr erwartet als zum Osterferien-Beginn Ende März», ergänzte sie. Viele Osterurlauber kehrten nicht erst am letzten Ferienwochenende zurück, sondern bereits in den Tagen davor. Der Berufsverkehr unter der Woche sei zudem etwas geringer als sonst üblich. Hauptreisetage und damit besonders staugefährdet seien der Samstag und Sonntag.

Laut dem ADAC steigt das Staurisiko insbesondere auf den Hauptverkehrsrouten A3, A5 und A7 sowie rund um die Ballungsräume. «Stauschwerpunkte sind zudem im Bereich der Autobahn-Baustellen zu erwarten», erläuterte Willeitner. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

In Hessen könne es vor allem am Kirchheimer Dreieck sowie dem Hattenbacher Dreieck zu Verzögerungen kommen. «Aufgrund von Baustellen-Arbeiten staut es sich zudem verstärkt entlang der A7 zwischen dem Fuldaer Dreieck und Bad Brückenau/Wildflecken.»

Für Lufthansa-Passagiere kann es wegen des Streiks zu Verspätungen und Flugausfällen kommen. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Für Lufthansa-Passagiere kann es wegen des Streiks zu Verspätungen und Flugausfällen kommen. (Archivbild)

Lufthansa-Streik zum Ende der Ferien

Nicht nur Autofahrer drohen Behinderungen. Fluggäste am Frankfurter Flughafen müssen sich zum letzten offiziellen Ferientag in Hessen auf Flugausfälle einstellen. Denn für heute hat die Gewerkschaft Ufo das Kabinenpersonal der Lufthansa zum Streik aufgerufen. Aufgrund dessen komme es bei Lufthansa-Flügen am größten Flughafen Deutschlands ganztägig zu Verspätungen und Flugausfällen, wie der Betreiber Fraport erklärte.

«Fluggäste der Lufthansa bitten wir, sich frühzeitig und vor Anreise an den Flughafen auf der Internetseite der Lufthansa über den Flugstatus zu informieren und die Online-Umbuchungsmöglichkeiten zu nutzen», teilte Fraport mit. Betroffene Kundinnen und Kunden von Lufthansa würden proaktiv per E-Mail kontaktiert, hieß es.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hochbetrieb am Flughafen am ersten Ferienwochenende
Ab in den Urlaub

Hochbetrieb am Flughafen am ersten Ferienwochenende

Rund 700 Flüge starten allein am Samstag ab Frankfurt. Unter den hunderttausenden Reisenden: eine Gruppe Pfadfinder. Die Wartezeiten halten sich in Grenzen.

05.07.2025

Stressfrei in den Urlaub - Tipps für den Start in die Ferien
ADAC-Prognose

Stressfrei in den Urlaub - Tipps für den Start in die Ferien

Stau auf der Autobahn, Baustellen bei der Bahn und Schlangen am Flughafen: Unter anderem in Hessen beginnen am Freitagmittag die Sommerferien. Wie dies entspannt(er) gelingen kann.

30.06.2025

Schüler starten in die Ferien - Volle Autobahnen erwartet
Osterferien in Hessen

Schüler starten in die Ferien - Volle Autobahnen erwartet

Endlich Ferien! Noch bis zum Ostermontag bleiben die Schulen in Hessen geschlossen. Das sorgt für mehr Reiseverkehr.

04.04.2025

ADAC erwartet im Süden volle Autobahnen zum Ferienende
Wochenende mit Staugefahr

ADAC erwartet im Süden volle Autobahnen zum Ferienende

Wer am Wochenende in Bayern und Baden-Württemberg mit dem Auto unterwegs ist, sollte etwas mehr Zeit einplanen - vor allem auf Routen zu beliebten Skigebieten.

06.03.2025

Verkehr

Ferienstart mit Staus und Baustellen bei der Bahn

Auf den Autobahnen wird es voll und auch Züge und Flüge sind entsprechend gebucht. Ab dem Wochenende sind in den meisten Bundesländern Sommerferien.

20.07.2023