Staus und Flugausfälle drohen zum Ferienende in Hessen
Baustellen, volle Autobahnen und ein Lufthansa-Streik: Zum Ferienende brauchen Autofahrer und Fluggäste in Hessen starke Nerven. Welche Strecken und Tage besonders kritisch sind.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zum Ende der Osterferien dürfte es in den kommenden Tagen mehr Betrieb auf den hessischen Autobahnen geben. Außer in Hessen enden nach Angaben des Verkehrsclubs ADAC in acht weiteren Bundesländern die Ferien. «Damit wird es auf den Straßen auch wieder voller», sagte Maike Willeitner, Sprecherin des ADAC Hessen-Thüringen.
«Es wird allerdings weniger Reiseverkehr erwartet als zum Osterferien-Beginn Ende März», ergänzte sie. Viele Osterurlauber kehrten nicht erst am letzten Ferienwochenende zurück, sondern bereits in den Tagen davor. Der Berufsverkehr unter der Woche sei zudem etwas geringer als sonst üblich. Hauptreisetage und damit besonders staugefährdet seien der Samstag und Sonntag.
Laut dem ADAC steigt das Staurisiko insbesondere auf den Hauptverkehrsrouten A3, A5 und A7 sowie rund um die Ballungsräume. «Stauschwerpunkte sind zudem im Bereich der Autobahn-Baustellen zu erwarten», erläuterte Willeitner.
In Hessen könne es vor allem am Kirchheimer Dreieck sowie dem Hattenbacher Dreieck zu Verzögerungen kommen. «Aufgrund von Baustellen-Arbeiten staut es sich zudem verstärkt entlang der A7 zwischen dem Fuldaer Dreieck und Bad Brückenau/Wildflecken.»
Lufthansa-Streik zum Ende der Ferien
Nicht nur Autofahrer drohen Behinderungen. Fluggäste am Frankfurter Flughafen müssen sich zum letzten offiziellen Ferientag in Hessen auf Flugausfälle einstellen. Denn für heute hat die Gewerkschaft Ufo das Kabinenpersonal der Lufthansa zum Streik aufgerufen. Aufgrund dessen komme es bei Lufthansa-Flügen am größten Flughafen Deutschlands ganztägig zu Verspätungen und Flugausfällen, wie der Betreiber Fraport erklärte.
«Fluggäste der Lufthansa bitten wir, sich frühzeitig und vor Anreise an den Flughafen auf der Internetseite der Lufthansa über den Flugstatus zu informieren und die Online-Umbuchungsmöglichkeiten zu nutzen», teilte Fraport mit. Betroffene Kundinnen und Kunden von Lufthansa würden proaktiv per E-Mail kontaktiert, hieß es.