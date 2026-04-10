Letztes Ferienwochenende – Sonne, Stau und Streik in Hessen

Frankfurt/Main/Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen enden die Osterferien. Das bedeutet mehr Verkehr auf den Straßen, aber auch noch einmal Gelegenheit für Ausflüge und Aktivitäten, bevor am Montag die Schule wieder beginnt. Das Wetter spielt zumindest am Samstag mit. Am letzten Ferientag sorgt ein Streik am Flughafen in Frankfurt für hunderte Flugausfälle.

Streik sorgt für Flugausfälle und Verspätungen

Am Frankfurter Flughafen brauchen viele Passagiere am letzten Ferientag starke Nerven. Dort sorgte ein Streik des Kabinenpersonals der Lufthansa für Verspätungen und Ausfälle. Noch bis zum Abend (22.00 Uhr) hat die Gewerkschaft Ufo zu dem Ausstand aufgerufen.

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Für den gesamten Tag sind laut dem Betreiber Fraport 580 von 1.350 geplanten Starts und Landungen abgesagt. Der Großteil der Streichungen entfalle auf die Lufthansa. Laut Flugplan fallen bei der größten deutschen Fluggesellschaft in Frankfurt 75 Prozent der geplanten Starts aus.

Für Samstag können Fluggäste an Deutschlands größtem Flughafen zumindest auf Entspannung hoffen. «Wir gehen davon aus, dass wir am Samstag wieder weitgehend das komplette Flugprogramm anbieten können, dennoch kann es noch zu vereinzelten Flugstreichungen und -verspätungen kommen», teilte Fraport mit.

Foto: Hannes P. Albert/dpa Ausgerechnet zum Ferienende heißt es: Flug gestrichen.

Auf den Straßen wird es voller

Zum Ende der Osterferien dürfte es mehr Betrieb auf den hessischen Autobahnen geben. Neben Hessen enden nach Angaben des Verkehrsclubs ADAC in acht weiteren Bundesländern die Ferien. «Damit wird es auf den Straßen auch wieder voller», sagt Maike Willeitner, Sprecherin des ADAC Hessen-Thüringen. «Es wird allerdings weniger Reiseverkehr erwartet als zum Osterferien-Beginn Ende März.» Hauptreisetage und damit besonders staugefährdet seien der kommende Samstag und Sonntag.

Laut dem ADAC steigt das Staurisiko insbesondere auf den Hauptverkehrsrouten A3, A5 und A7 sowie rund um die Ballungsräume. «Stauschwerpunkte sind zudem im Bereich der Autobahn-Baustellen zu erwarten», erläutert Willeitner.

In Hessen könne es vor allem am Kirchheimer Dreieck sowie dem Hattenbacher Dreieck zu Verzögerungen kommen. «Aufgrund von Baustellen-Arbeiten staut es sich zudem verstärkt entlang der A7 zwischen dem Fuldaer Dreieck und Bad Brückenau/Wildflecken.»

Ratschläge für Reisende

Der Verkehrsclub rät Reisenden, vor Fahrtbeginn ihre Reiseroute zu checken und regelmäßig den Verkehrsfunk zu hören, um schnellstmöglich auf neue Verkehrssituationen reagieren zu können. «Wer zum Abschluss der Osterferien noch etwas Zeit hat, kann kleine Umwege abseits der großen Fernstraßen nutzen, um Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke zu besuchen», empfiehlt Willeitner.

«Um bei längeren Wartezeiten gut versorgt zu sein, sollte ausreichend Essen und Trinken für die Fahrt eingepackt werden», lautet ein weiterer Tipp von ihr. Spiele und andere Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder entspannten die Autofahrt zusätzlich.

Foto: Andreas Arnold/dpa Am Wochenende kann es wieder voll werden auf den Autobahnen. (Archivbild)

Ausflugstipps zum Ferienende

Wer das letzte Ferienwochenende noch einmal für einen Ausflug nutzen will, hat in Hessen zahlreiche Möglichkeiten. Bei einer Ferienführung in der Grube Messel bei Frankfurt können Besucher Fossilien aus vergangenen Zeiten bestaunen. Die Führung am Samstag dauert rund 50 Minuten und es ist vorab keine Anmeldung notwendig. Im Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel können Kinder am Samstag auf Schatzsuche gehen: Ausgestattet mit GPS-Empfängern begeben sie sich auf eine Schnitzeljagd durch die Landschaftsgärten.

In Weiterstadt können Kinder im Alter von fünf bis sieben Jahren am Sonntag verschiedene Ninja-Parcours und Bewegungsstationen, bei denen Geschicklichkeit, Koordination, Mut und Konzentration gefragt sind, absolvieren. Weitere Unterhaltung bietet das Galli Theater in Frankfurt: Dort wird Samstag- und Sonntagnachmittag jeweils das Märchentheater «Das hässliche Entlein» aufgeführt.

Heiter bis sonnig und bis 23 Grad am Samstag

Das Wetter spielt immerhin teilweise mit am letzten Ferienwochenende: Bestes Ausflugswetter ist am Samstag, der Sonntag eignet sich dann voraussichtlich eher für Indoor-Aktivitäten.

Heiter bis sonnig lautet die Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) für Samstag, die Temperaturen steigen bis auf 17 Grad in Nordhessen und 23 Grad an der Bergstraße. In Hochlagen bleibt es bei 14 Grad.

Nachts ziehen dann Wolken auf, die auch das Sonntagswetter bestimmen. Es ist stark bewölkt bis bedeckt, gebietsweise regnet es. Mit maximal 12 bis 15 Grad ist es wieder merklich kühler, im höheren Bergland sind nur 9 Grad zu erwarten.

Endspurt in den Schulen

Nach dem Ende der Osterferien beginnt für die Schülerinnen und Schüler am Montag wieder der Unterricht - und quasi der Endspurt des Schuljahrs.

Ernst wird es ab Mittwoch für 23.700 Schülerinnen und Schüler, dann startet in Hessen das schriftliche Abitur. Die Prüfungen finden an 293 Schulen statt, wie das Kultusministerium mitteilte. In den nächsten Tagen und Wochen gibt es sicher auch wieder jede Menge kreative und bunte Abiplakate von Familien und Freunden an Zäunen der Schulen zu sehen, die die Abiturienten anspornen sollen.