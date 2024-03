Stefanie Hertel und Mola Adebisi spielen Jesus-Jünger

Kassel/Köln (dpa) - Beim Jesus-Musical «Die Passion» werden dieses Jahr Volksmusik-Star Stefanie Hertel und TV-Moderator Mola Adebisi zu einer sehr illustren Jünger-Schar gehören. Das teilte der Fernsehsender RTL als Ausrichter am Dienstag in Köln mit. Als Apostel mit dabei sind auch Popsänger Joey Heindle, Schlagersänger Vincent Gross, Profitänzer Zsolt Sándor Cseke, Sängerin Linda Teodosiu, Model Larissa Marolt, RTL-Moderatorin Bella Lesnik, Schauspielerin Lisa Küppers sowie Zirkus-Artist René Casselly. Mit Mola Adebisi, Joey Heindle und Larissa Marolt haben gleich mehrere der Mitwirkenden Erfahrung aus der RTL-Dschungelshow «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!».

Als Jesus wird Moderator und Musiker Ben Blümel zu sehen sein. Als römischer Statthalter Pontius Pilatus soll Schauspieler Francis Fulton-Smith Jesus in den Tod schicken. Sängerin Nadja Benaissa schlüpft in die Rolle der Maria. Schauspieler Hannes Jaenicke wird als Erzähler fungieren. RTL sammelte kürzlich noch Vorschläge, wer Nachfolger für Martin Semmelrogge als Verbrecher Barabbas werden solle.

In «Die Passion» wird die Leidensgeschichte Jesu aus der Bibel in einer modernen Variante mit bekannten Popsongs inszeniert. RTL zeigt das Event am 27. März. Schauplatz ist in diesem Jahr die hessische Stadt Kassel, nachdem die Show vor zwei Jahren in der Ruhrgebietsstadt Essen ihre Premiere in Deutschland gefeiert hatte.