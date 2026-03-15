Streit eskaliert

Steine und Messer bei Schlägerei benutzt - Verletzte

Zwei Gruppen von Menschen geraten aneinander - zunächst verbal, dann eskaliert der Streit. Am Ende sind mehrere Beteiligte verletzt.

Warum der Streit ausbrach, sei noch unklar, so die Polizei. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Warum der Streit ausbrach, sei noch unklar, so die Polizei. (Symbolbild)

Limburg (dpa/lhe) - Zwei Gruppen betrunkener Menschen sind in Limburg (Landkreis Limburg-Weilburg) mit Steinen und Holzlatten aufeinander losgegangen. Auch ein Messer sei bei der Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen eingesetzt worden, teilte die Polizei mit. Mehrere Beteiligte seien leicht verletzt und von Rettungskräften versorgt worden. 

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Die Gruppen seien zunächst in Streit geraten, dann sei dieser eskaliert. Warum es zu dem Zwist kam, sei noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin. Insgesamt seien sieben Menschen beteiligt gewesen. Die Ermittlungen dauern an.

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