Steine von Hausdach geworfen - Polizei sucht Zeugen
Mehrere geparkte Fahrzeuge und zwei große Fensterscheiben wurden beschädigt. Wer kann Hinweise zu der bislang unbekannten Gruppe geben, die die Steine warf?
Mannheim (dpa/lsw) - Mehrere Menschen sollen in Mannheim Steine von einem Hochhausdach geworfen haben. Nach Angaben der Polizei wurden dadurch mindestens acht geparkte Fahrzeuge und zwei große Fensterscheiben eines Autohauses beschädigt. Die Höhe des Schadens ist demnach noch unklar.
Ein Passant hatte die Polizei informiert, dass vier bislang unbekannte Menschen am Nachmittag Steine vom Dach eines verlassenen Hochhauses werfen, wie es hieß. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise entgegen.