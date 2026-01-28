Sachbeschädigung

Weinheim: Unbekannte zerkratzen geparkte Autos in Rosenbrunnenstraße

Unbekannte haben in Weinheim mehrere geparkte Autos zerkratzt. Mindestens fünf Fahrzeuge wurden beschädigt, der Schaden ist noch unklar.

Unbekannte zerkratzten mindestens fünf Fahrzeuge in der Rosenbrunnenstraße mit einem unbekannten Gegenstand. Foto: Marco Schilling
Unbekannte zerkratzten mindestens fünf Fahrzeuge in der Rosenbrunnenstraße mit einem unbekannten Gegenstand.

Weinheim. Unbekannte haben zwischen dem 19. und dem 25. Januar in der Rosenbrunnenstraße mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Nach Polizeiangaben zerkratzten sie mit einem spitzen Gegenstand den Lack auf der rechten Seite von mindestens fünf Autos unterschiedlicher Hersteller.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst unklar. Das Polizeirevier Weinheim übernahm die Ermittlungen und sucht weitere Geschädigte sowie Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06201 10030 entgegen. (tak)

