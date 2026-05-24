SWR Sommerfestival

Steinmeier lädt zum Benefizkonzert nach Stuttgart

Musik für den guten Zweck: Bundespräsident Steinmeier veranstaltet in Stuttgart sein Benefizkonzert. Auch der Ministerpräsident ist zu Gast.

Der Erlös des Konzerts ist für einen guten Zweck. Foto: Christoph Schmidt/dpa
Der Erlös des Konzerts ist für einen guten Zweck.

Stuttgart (dpa/lsw) - Auf dem Stuttgarter Schlossplatz hat am Sonntag das Benefizkonzert des Bundespräsidenten im Rahmen des SWR-Sommerfestivals stattgefunden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) lud gemeinsam mit seiner Frau Elke Büdenbender dazu ein – auch Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) war dabei. Aufgetreten ist die SWR Big Band, unter anderem gemeinsam mit Sänger Max Mutzke. 

Seit 2006 gastiert das Benefizkonzert reihum in den Bundesländern. Der Erlös fließt in soziale oder kulturelle Projekte. In diesem Jahr kommt der Erlös Organisationen zugute, die benachteiligte Kinder und Jugendliche unterstützen.

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