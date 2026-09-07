Steinwurf auf A67: Polizei sucht Zeugen nach Brücken-Vorfall
Zwei Jungen auf einer Brücke, ein lauter Knall, eine beschädigte Windschutzscheibe: Nach einem Vorfall auf der A67 bei Nauheim ermittelt die Polizei.
Nauheim (dpa/lhe) - Mutmaßliche Steinewerfer haben auf der A67 in Südhessen die Windschutzscheibe eines Autos beschädigt. Eine 46 Jahre alte Autofahrerin sei am Mittag bei Nauheim in Richtung Darmstadt unterwegs gewesen, als sie unter einer Brücke hindurchfuhr, teilte das Polizeipräsidium Südhessen mit.
Die Frau habe auf der Brücke zwei Jungen im Alter von etwa zehn Jahren mit einem Fahrrad gesehen und kurz darauf einen lauten Knall gehört. Die Windschutzscheibe ihres Wagens sei vermutlich durch einen Stein beschädigt worden. Verletzt wurde die Frau dabei nicht.
Die Polizei leitete nach eigenen Angaben sofort eine Fahndung ein, die bislang ohne Erfolg blieb. Gesucht werden nun Zeugen, die Beobachtungen an der Brücke über die A67 zwischen dem Rüsselsheimer Dreieck und der Anschlussstelle Groß-Gerau gemacht haben.