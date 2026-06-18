Blaulicht

Messer-Alarm in Fürth: Polizei startet sofortige Fahndung

Zeugen melden am Abend einen bedrohlichen Vorfall an einer Unterführung.

Ein Vorfall in der Fürther Bahnhofstraße löst am Mittwochabend einen größeren Polizeieinsatz aus. Foto: Marco Schilling
Ein Vorfall in der Fürther Bahnhofstraße löst am Mittwochabend einen größeren Polizeieinsatz aus.
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