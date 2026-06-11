Mann mit Messer bedroht Passanten - Polizei setzt Waffe ein

Laubach (dpa/lhe) - Die Polizei hat im Laubacher Schlosspark (Landkreis Gießen) auf einen Mann geschossen, der zuvor einen anderen mit einem Messer bedroht haben soll. Der Verdächtige konnte gestoppt werden und sei dabei am Bein verletzt worden, teilte die Polizei mit. Es bestehe keine Lebensgefahr. Weitere Verletzte gab es nicht. Die Polizisten hatten zuvor auch versucht, den Mann mit einem Elektroschocker zu stoppen.

Ein Passant hatte die Beamten gegen 20.15 Uhr alarmiert, weil er von dem Mann im Schlosspark mit einem längeren Messer bedroht wurde, wie er berichtete. Die Polizisten entdeckten den Verdächtigen noch im Park. Um ihm das Messer abzunehmen, setzten sie erst das sogenannte Distanzelektroimpulsgerät und danach eine Waffe ein. Wie oft geschossen wurde, teilten die Beamten nicht mit.

Gegen den Verdächtigen mit dem Messer wird nun ermittelt. Zudem leitete die Staatsanwaltschaft Gießen ein Verfahren zum Schusswaffeneinsatz der Polizei ein.