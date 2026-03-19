Stephan Ambrosius: Altes Team, neue Rolle

Karlsruhe (dpa) - Nach der Pleite in Kaiserslautern will der Karlsruher SC schnell eine Antwort geben. «Natürlich tut so eine Derby-Niederlage weh. Es bringt aber nichts, in die Vergangenheit zu schauen, sondern es geht weiter», sagte Verteidiger Stephan Ambrosius dazu im Gespräch mit der dpa.

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Viel Zeit bleibt nach dem 0:3 auf dem Betzenberg ohnehin nicht. Schon am Freitagabend gegen die SpVgg Greuther Fürth (18.30 Uhr/Sky) bietet sich die nächste Gelegenheit. «Um wenigstens ein bisschen wieder was gutzumachen und uns entsprechend hochzuarbeiten», hofft der Ghanaer.

Ambrosius ist erst seit der Winterpause zurück vom Schweizer Erstligisten FC St. Gallen, diesmal mit Kaufoption. Vieles beim KSC fühlt sich noch immer vertraut an. Direkt in den winterlichen Abwärtsstrudel von sechs sieglosen Spielen und nur einem Punkt zu springen - für Ambrosius kein Problem. «Ich freue mich einfach, hier zu sein, um Fußball zu spielen», sagt er.

Erfahrung hilft

Dass er als erfahrener Spieler nun auch eine Rolle in einer verjüngten Mannschaft übernimmt, ergibt sich fast zwangsläufig. «Dem einen oder anderen kann ich durch meine Erfahrungen in den letzten Jahren manchmal was mitgeben», hofft er. Das findet auch KSC-Trainer Christian Eichner. Der führt Ambrosius' wachsende Rolle jedoch auf die Leistungen auf dem Platz zurück: «Gerade in den Punkten, die im Derby gefehlt haben. Er ist wichtig für die Kabine und bringt Dinge mit, die wir nicht in großer Zahl haben», unterstreicht er.

Trotz Niederlage bewegt sich der KSC weiter im Tabellenmittelfeld, zeigt gute Ansätze. Aber auch immer wieder Schwankungen. Die sportliche Lage der Badener beschreibt Ambrosius daher eher nüchtern. «Wir haben gute Spieler, wir haben gute Performances», sagt er, schränkt aber ein: «Wir sind noch keine Top-Top-Mannschaft.» Gerade die fehlende Konstanz über 90 Minuten sei ein Thema. «Manchmal verschlafen wir Halbzeiten», räumt Ambrosius ein.

Mannschaft der Stunde kommt