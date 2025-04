Stern in 2D - Warum Mercedes-Benz sein Markenlogo verändert

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Autobauer Mercedes-Benz hat sein Markenlogo überarbeitet. In Druckprodukten und digitalen Anwendungen erscheint der Stern nun als 2D-Variante entweder in Schwarz oder in Weiß, wie eine Sprecherin mitteilte. Hauptziel des neuen Designs sei Vereinfachung gewesen. Das Markensymbol sei zeitgemäßer und bleibe unverkennbar. Zuvor hatten die «Stuttgarter Zeitung» und «Stuttgarter Nachrichten» darüber berichtet.