Auszeichnungen

«Sterne des Sports» für sechs hessische Vereine

Für ihr Engagement über den Sport hinaus werden hessische Vereine wieder geehrt. Wer die diesjährigen Preisträger sind.

Auszeichnung auch für einen Judo-Club: «Sterne des Sports». (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa
Auszeichnung auch für einen Judo-Club: «Sterne des Sports». (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Sechs Sportvereine aus Hessen werden am 27. Oktober in Wiesbaden als Preisträger des Wettbewerbs «Sterne des Sports in Silber» ausgezeichnet. Die Gewinner sind 1. JC Samurai Offenbach e.V. 1953, 1. ERHC Dreieich e.V., Ski-Club Willingen e.V., SKV Büttelborn 04/46 e.V., Jeder ist anders - Inklusionssport Fulda e.V. und S.K.G Rodgau 1888 e.V.

Chance auf «Großen Stern in Gold»

Die Platzierungen werden erst bei der Ehrung durch Diana Stolz, hessische Ministerin für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege, den Volksbanken Raiffeisenbanken und dem Landesportbund bekanntgegeben. Der erstplatzierte Verein hat außerdem die Chance, im Januar in Berlin den «Großen Stern in Gold» zu gewinnen und damit Bundessieger zu werden. 

Mit den Auszeichnungen werden Vereine für ihr gesellschaftliches Engagement über den reinen Sport hinaus gewürdigt. Die «Sterne des Sports» sind eine Initiative des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken Raiffeisenbanken (BVR).

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